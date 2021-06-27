Son dakika transfer haberi: Yusuf Demir'in yeni takımı belli oluyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Avusturya takımlarından Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir'i transfer etmek istiyor.

Ajansspor'un haberine göre; Alman ekibinin, 18 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığı belirtildi.

10 MİLYON EURO

Haberde, on numara mevkisinde görev yapan genç yıldızın bonservis bedelinin 8 ila 10 milyon Euro arası gibi bir ücret olduğu kaydedildi.

DEV TAKIMLAR İLGİLENİYOR

Bilindiği üzere Yusuf Demir ile Barcelona ve Juventus gibi dev takımların ilgilendiği iddia edilmişti.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Yusuf Demir, 2020-21 sezonunda forma giydiği 32 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.

