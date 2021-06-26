Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Erling Haaland 500 bin euro hesap ödedi! 30 bin euro da bahşiş bıraktı

Son dakika spor haberi: Erling Haaland 500 bin euro hesap ödedi! 30 bin euro da bahşiş bıraktı

Son dakika spor haberleri... Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 20 yaşındaki Norveçli futbolcu Erling Haaland, tatilini sürdürdüğü Mykonos'ta arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda 500 bin euro hesap öderken 30 bin euro da bahşiş bıraktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:36
Son dakika spor haberi: Erling Haaland 500 bin euro hesap ödedi! 30 bin euro da bahşiş bıraktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, yaptığı harcama ile gündem oldu. Tatilini Mykonos Adası'nda geçiren Norveçli yıldız, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir restoranda ödediği hesapla şaşırttı.

Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre genç yıldız, 5-6 saat süren öğle yemeğine 500 bin euro hesap ödedi. Ardından 30 bin euro da bahşiş bıraktı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olan Haaland'ın adı başta Real Madrid olmak üzere dev kulüperle anılıyor.

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