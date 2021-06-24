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Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'ın talipleri belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... Sezonun ikinci yarısını İngiliz devi Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak'ın yeni sezonda küme düşen Schalke'de forma giymesi beklenmiyor. Milli stopere birçok talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:48
Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'ın talipleri belli oldu!

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi merak ediliyor. Genç stoperin küme düşen Schalke 04'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Alman kulübü de oyuncuyu satarak mali darboğazdan bir nebze olsun kurtulmanın planlarını yapıyor.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Schalke, Ozan Kabak'tan yaklaşık 15 milyon euro'luk bir gelir beklerken oyuncuyla Leicester City, Crystal Palace, Newcastle United ile Fransız kulüpleri Nice ve Rennes'in ilgilendiği bildirildi.

21 yaşındaki Ozan bu sezon Bundesliga'da 14, Premier Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 4 müsabakada forma giymişti. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da bulunan genç defans oyuncusu hiç süre alamadı.

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