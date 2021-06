Son dakika spor haberi: Ve resmi açıklama geldi! Stuttgart Ömer Faruk Beyaz'ı açıkladı

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den sözleşmesi sonra erdikten sonra ayrılan Ömer Faruk Beyaz, resmen VfB Stuttgart'ta. Alman ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025'e kadar mukavele yapıldığını duyurdu. Genç orta sahasının transferini sosyal medya hesabından açıklayan Stuttgart, paylaşımına Ömer Faruk'un fotoğraflarıyla birlikte, 'Hoş geldin' notunu da düştü.

Kulübün resmi internet sitesine röportaj veren Ömer Faruk, şu soruları yanıtladı:

Stuttgart'a hoş geldin Ömer. Burada olduğunuz için mutluyuz.

Ömer Faruk Beyaz: Çok teşekkür ederim, ben de burada olmaktan çok mutluyum. VfB'nin harika bir geleneği var ve şimdiden futbolda çok güzel hikayeler yazdı. Şehir ve taraftarlar kulübün arkasında. Şimdi bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bunun için çok minnettarım.

Kulüp ve şehir hakkındaki ilk izlenimleriniz neler?

Ömer Faruk Beyaz: Maalesef şehri yakından incelemeye vaktim olmadı. Şimdiye kadar gördüklerimin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Mercedes-Benz Arena ve VfB kulüp sahası hakkında da ilk izlenimim gayet güzel. İlerleyen süreçte her şeyi daha iyi tanıyabilirim, başlamak için sabırsızlanıyorum.

Bu sezon VfB Stuttgart'ın Bundesliga maçlarını izleme fırsatın oldu mu?

Ömer Faruk Beyaz: Evet, birkaç maç izledim. Kulübün genç oyunculara daha fazla gelişme şansı verdiğini gördüm. Bu yüzden çok mutluyum. Takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım.

Özellikle neyi dört gözle bekliyorsun?

Ömer Faruk Beyaz: En önemlisi, arkamızdaki taraftarlarla birlikte her takıma karşı başarılı olmak için her maçta ve her dakika her şeyimizi vereceğimiz Mercedes-Benz Arena'ya çıkacağım günü dört gözle bekliyorum."

VfB Stuttgart'ta önümüzdeki yıllar için planları neler?

Ömer Faruk Beyaz: Kulübün bana duyduğu güveni sportif başarılarımla boşa çıkarmamak istiyorum. İlk günden itibaren bunun için çok çalışacağım.