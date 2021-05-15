Bayer Leverkusen Union Berlin 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Union Berlin kozlarını paylaştı. BayArena'da oynanan mücadelede hakem Patrick Ittrich düdük çaldı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip 26. dakikada Florian Wirtz'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabaka'nın ilk yarısı Bayer Leverkusen'in 1-0 üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda beraberlik için bastıran konuk ekip aradığı golü 72. dakikada Joel Pohjanpalo ile buldu. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 bitti.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen 52 puana ulaştı. Union Berlin ise puanını 47 yaptı.