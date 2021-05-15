Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen Union Berlin 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 33. haftasında sahasında 'i konuk etti. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. B. Leverkusen'in golünü Wirtz kaydetti. Union Berlin'in golü Pohjanpalo'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:42
Bayer Leverkusen Union Berlin 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan mücadelede hakem düdük çaldı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip 26. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabaka'nın ilk yarısı Bayer Leverkusen'in 1-0 üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda beraberlik için bastıran konuk ekip aradığı golü 72. dakikada ile buldu. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 bitti.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen 52 puana ulaştı. Union Berlin ise puanını 47 yaptı.

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