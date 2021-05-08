Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'da heyecan sürüyor. 30 puanlı sahasında 50 puanlı 'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi maçın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:53
Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'da heyecan, 32. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan , 50 puanla 6. sırada bulunan 'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi merak edilenler haberimizde...

WERDER BREMEN-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen'in sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve zorlu mücadeleyi 'den canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.

WERDER BREMEN-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Werder Bremen: ; Gebre Selassie, , , ; Mohwald, Gross, Eggestein; Sargent, Selke, Bittencourt

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, , , ; , ; , Wirtz, Bailey; Schick

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