Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'da heyecan, 32. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Werder Bremen, 50 puanla 6. sırada bulunan Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi merak edilenler haberimizde...

WERDER BREMEN-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen'in sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve zorlu mücadeleyi Türkiye'den canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.

WERDER BREMEN-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Werder Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; Mohwald, Gross, Eggestein; Sargent, Selke, Bittencourt

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, Dragovic, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Kerem Demirbay; Diaby, Wirtz, Bailey; Schick