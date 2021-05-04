Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih'te bir devir sona eriyor! Javi Martinez...

'te bir devir sona eriyor! ...

'nın dev kulübü 'te flaş bir ayrılık yaşanacak. Tam 9 yıldır formasını terleten 'in sözleşmesinin uzatılmaması konusunda kulüple anlaşıldığı bildirildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 20:07
Bayern Münih'te bir devir sona eriyor! Javi Martinez...

(Bundesliga) takımlarından İspanyol milli futbolcu 'in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

kulübünden yapılan açıklamada, Bayern 'in ve Martinez'in başarılı 9 yılın ardından birbirine veda edeceği belirtilerek 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmaması konusunda kulübün ve oyuncunun anlaştığı belirtildi.

Martinez, 9 yıl boyunca Bayern Münih ailesinin bir parçası olduğundan gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Bu 9 yılı unutmayacağını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, birlikte kazandığı şampiyonluklardan dolayı da mutlu olduğunu kaydetti.

Bayern Münih Başkanı de, Javi Martinez'in bu kulübün tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacağını belirterek, Martinez'e gelecekte her şeyin iyisini diledi.

2012'de Bayern Münih'e transfer olan Javi Martinez, ekibiyle şimdiye kadar 8 lig şampiyonluğu, 2 , 5 kez ve 2 kez 'nı kazandı.

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