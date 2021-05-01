Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Holstein Kiel: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Kupası

- : 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) |

yarı final karşılaşmasında sahasında 2. Lig takımlarından ’i 5-0 yenen finale yükseldi. Sarı-siyahlılar finalde ile karşılaşacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:17
Borussia Dortmund - Holstein Kiel: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Kupası

yarı final karşılaşmasında sahasında 2. Lig takımlarından 'i 5-0 yenen finale yükseldi.

'nda oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 16. ve 23. dakikalarda , 26. dakikada , 32. dakikada ve 41. dakikada 'ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca sarı-siyahlılar müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Almanya Kupası'nda 10. kez finale yükselen Borussia Dortmund 13 Mayıs'ta 'nda ile karşılaşacak.

Leipzig diğer yarı final karşılaşmasında dün 'i 2-1 mağlup etmişti.



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