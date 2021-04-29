Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberleri: Leipzig'in yeni hocası Jesse Marsch olacak!

Son dakika spor haberleri: 'in yeni hocası olacak!

 takımlarından 'de 'ın gelecek sezondan itibaren 'i çalıştıracak olmasının açıklanmasının ardından yeni teknik adam arayışları başlamıştı. Leipzig'de 2021-2022 sezonundan itibaren 'nın takımının teknik direktörü ’ın görev yapacağı duyuruldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:00
Son dakika spor haberleri: Leipzig'in yeni hocası Jesse Marsch olacak!

kulübünden yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu itibarıyla teknik direktör olarak 47 yaşındaki 'ın getirildiği belirtilerek, 'li teknik direktör ile Haziran 2023'e kadar sürecek 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2019'dan beri takımını çalıştıran Marsch, 2015-2018 yılarında 'un teknik direktörü ve 2018-2019 sezonunda 'in antrenörü olarak görev yapmıştı.

27 Nisan Salı günü Leipzig'in şimdiki teknik direktörü 'ın yeni sezondan itibaren 'te görev yapacağı açıklanmıştı.

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