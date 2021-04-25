RB Leipzig - Stuttgart: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan 31. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Günün önemli maçında RB Leipzig sahasında Stuttgart'ı konuk etti.
Red Bull Arena'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Haidara ve 67. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Leipzig, 64 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Stuttgart ise 39 puanla 10. sırada yer buldu.
Leipzig, gelecek hafta Dortmund deplasmanına konuk olacak. Stuttgart ise Augsburg'u ağırlayacak.