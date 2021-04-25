Haberler Almanya Bundesliga RB Leipzig - Stuttgart: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 31. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 18:53
RB Leipzig - Stuttgart: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 31. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Günün önemli maçında sahasında 'ı konuk etti.

'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada ve 67. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan , 64 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Stuttgart ise 39 puanla 10. sırada yer buldu.

Leipzig, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Stuttgart ise 'u ağırlayacak.

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