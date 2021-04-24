Wolfsburg Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında zirvenin iddialı takımlarından Wolfsburg ve Borussia Dortmund karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak.

Aynı saatte oynanacak bir diğer maçta ise Bayern Münih kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmada Wolsburg takımında sakatlıkları bulunan Mbabu, Steffen ve Schlager forma giyemeyecek. Konuk Dortmund'da ise Witsel, Zagadou, Reyna, Schmelzer, Bürki, Delaney, Moukoko sakatlığından dolayı Hummels ise sarı kart cezası nedeniyle mücadele forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Wolsburg 57 puanla 3. sırada bulunurken, Borussia Dortmund 52 puanla 5. sırada yer alıyor.