Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında zirvenin iddialı takımlarından ve karşılaşacak. 'da oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Aynı saatte oynanacak bir diğer maçta ise kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. maçının canlı skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:18 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:30
Wolfsburg Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında zirvenin iddialı takımlarından ve karşılaşacak. 'da oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak.

Aynı saatte oynanacak bir diğer maçta ise kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmada Wolsburg takımında sakatlıkları bulunan , ve forma giyemeyecek. Konuk Dortmund'da ise Witsel, Zagadou, , , , , sakatlığından dolayı Hummels ise sarı kart cezası nedeniyle mücadele forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Wolsburg 57 puanla 3. sırada bulunurken, Borussia Dortmund 52 puanla 5. sırada yer alıyor.

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