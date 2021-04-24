Mainz 05 - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 31. haftasında lider Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanına konuk oluyor. Alman devi, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

MAINZ-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Nisan Cumartesi günü (bugün) saat 16.30'da başlayacak Mainz-Bayern Münih maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mainz-Bayern Münih maçını aspor.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda Kilian sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bayern Münih'te ise sakatlıkları bulunan Tolisso, Costa, Tillman, Roca, Süle ve Lewandowski ile corona virüsü testi pozitif çıkan Gnabry mücadelede görev alamayacak.