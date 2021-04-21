Borussia Dortmund - Union Berlin: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Marco Reus ve 88. dakikada Guerreiro kaydetti.
Bu sonucun ardından Dortmund puanını 52'ye çıkardı. Union Berlin ise 43 puanda kadı.
Borussia Dortmund gelecek hafta deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Union Berlin ise Werder Bremen'i ağırlayacak.