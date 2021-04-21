Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Union Berlin: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Bu skorla galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:03
Borussia Dortmund - Union Berlin: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da 30. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Borussia 'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada ve 88. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Dortmund puanını 52'ye çıkardı. Union Berlin ise 43 puanda kadı.

Borussia Dortmund gelecek hafta deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Union Berlin ise 'i ağırlayacak.

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