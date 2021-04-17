Wolfsburg Bayern Münih: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 15. dakikada Jamal Musiala ve 24. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Wolfsburg, 35. dakikada Wout Weghorst'un topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Bayern Münih'te Musiala, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken, konuk ekip ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Wolfsburg, 54. dakikada Maximilian Philipp'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma Bayern Münih'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 68'e çıkardı ve en yakın takipçisi Leipzig ile puan farkını 7'ye yükseltti.

Wolfsburg ise 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bayern Münih, kalan 5 haftada 9 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Borussia Mönchengladbach sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0, Union Berlin konuk ettiği Stuttgart'ı 2-1, Freiburg da evinde Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti. Augsburg-Arminia Bielefeld karşılaşması ise 0-0 sona erdi.



