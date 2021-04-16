Haberler Almanya Bundesliga Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin karantinaya alındı

ekiplerinden karantinaya alındı

Almanya ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. temsilcisinde 2 futbolcu ve 4 kişinin corona virüsü test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm takım karantinaya alındı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 13:43
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin karantinaya alındı

() ekiplerinden 'de 2'si futbolcu 4 kişinin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanması üzerine tüm takım karantinaya alındı.

Hertha 'den yapılan açıklamada, teknik direktör , antrenör ve futbolculardan 'nun ardından bir diğer oyuncu 'ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Bu gelişme üzerine Charlottenburg-Wilmersdorf Sağlık Dairesinin önlemleri sertleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada, tüm futbolcuların, teknik kadronun ve takımla yakın çalışanların 14 günlük izolasyona alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulamanın sonucu olarak Hertha Berlin'in, Bundesliga'da , ve ile oynayacağı karşılaşmaların ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliğine () başvuruda bulunmak zorunda kaldığı kaydedildi.


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