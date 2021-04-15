Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Hertha Berlin'in teknik direktörü Dardai ve Lukebakio'nun corona virüsü testleri pozitif!

Son dakika spor haberi: 'in teknik direktörü Dardai ve Lukebakio'nun corona virüsü testleri pozitif!

Son dakika spor haberleri... Alman ekibi 'in teknik direktörü ve futbolcu 'nun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 13:25
Son dakika spor haberi: Hertha Berlin'in teknik direktörü Dardai ve Lukebakio'nun corona virüsü testleri pozitif!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'in teknik direktörü ve futbolcu 'nun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Dardai ve Lukebakio'nun yanı sıra antrenör 'in de Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada Covid-19'a yakalananların belirtileri olmadığı ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edilerek, antrenör 'un da birinci derece temasta olan kişi olarak karantinaya alındığından takımı geçici olarak sportif direktör 'in çalıştıracağı kaydedildi.



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