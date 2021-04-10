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RB : 1-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

'nin 28. haftasında ve RB , Weser-Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele zirve takipçisi Leipzig'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:46
Werder Bremen RB Leipzig: 1-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

RB ve , Bundesliga'nın 28. haftasında karşı karşıya geldi. Leipzig, bu zorlu mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçın golleri Leipzig adına 23' Olmo, 32' 41' , 63' Sabitzer'den gelirken Werder Bremen 61'de penaltıdan Rashica ile skor buldu.

Bu sonuçla Leipzig, 60 puanla lider Bayern'in 5 puan gerisinde 2. sırada kendine yer buldu. Werder Bremen ise 30 puanla 13. sırada yer aldı.

Werder Bremen gelecek hafta Dortmund deplasmanına gidecek. Leipzig ise evinde Hoffenheim'i ağırlayacak.

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