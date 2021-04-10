Werder Bremen RB Leipzig: 1-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

RB Leipzig ve Werder Bremen, Bundesliga'nın 28. haftasında karşı karşıya geldi. Leipzig, bu zorlu mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Maçın golleri Leipzig adına 23' Olmo, 32' 41' Sörloth, 63' Sabitzer'den gelirken Werder Bremen 61'de penaltıdan Rashica ile skor buldu.
Bu sonuçla Leipzig, 60 puanla lider Bayern'in 5 puan gerisinde 2. sırada kendine yer buldu. Werder Bremen ise 30 puanla 13. sırada yer aldı.
Werder Bremen gelecek hafta Dortmund deplasmanına gidecek. Leipzig ise evinde Hoffenheim'i ağırlayacak.