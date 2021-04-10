Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart 2-3 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

2-3 | MAÇ SONUCU

'nın 28. hafta maçında deplasmanda 'ın konuğu oldu. Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:05
Stuttgart 2-3 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

'nde () , deplasmanda 'ı 3-2 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 17. dakikada 'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 47. dakikada ve 52. dakikada 'un attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Stuttgart 78. dakikada 'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.

Borussia Dortmund, 80. dakikada ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken Stuttgart ise 39 puanda kaldı.

SON DAKİKA