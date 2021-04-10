Stuttgart 2-3 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 3-2 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 17. dakikada Sasa Klajdzic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 47. dakikada Jude Bellingham ve 52. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Stuttgart 78. dakikada Daniel Didavi'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.

Borussia Dortmund, 80. dakikada Ansgar Knauff ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken Stuttgart ise 39 puanda kaldı.