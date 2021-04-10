Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 1-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'nın 28. haftasında lider sahasında ile karşılaştı. Yıldız golcüsü Lewandovski'den mahrum olarak sahaya çıkan devi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:28 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:36
Bayern Münih 1-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU

'nın 28. haftasında lider sahasında ile karşılaştı. Yıldız golcüsü Lewandovski'den mahrum olarak sahaya çıkan devi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Bayern Münih'in golü 18 yaşındaki yıldız adayı 'dan gelirken konuk ile ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından 65 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih, en yakın rakibi 'in 5 puan önünde yer aldı. Union Berlin ise 40 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.

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