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’e 'dan flaş teklif!

İtalya ’da forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu ’e ekibi talip oldu. Verona'nın, 26 yaşındaki Türk asıllı Alman stoper için 3 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:07
Koray Günter’e Bundesliga'dan flaş teklif!

İtalya 'da forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu 'e 'dan teklif geldi. Alman kulübü , Verona ile 2023 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin transferi için harekete geçti. Verona'nın Günter için belirlediği bonservis bedel ise 3 milyon Euro.

SERIE A'DA 65 MAÇ
Bu sezon 'da 19 maça çıkan tecrübeli stoperin 2018 yılında transfer olduğu Serie A'da toplamda ise 65 maçı bulunuyor. 2018 yılında 'ya transfer olan, 2019 yılında ise Verona'ya kiralık gönderilen Günter için Verona, 2 milyon Euro bonservis bedeli göndererek tecrübeli stoperi kadrosuna kattı. Hertha Berlin'in transfer etmek istediği 26 yaşındaki oyuncu için Verona'nın belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon Euro. Futbol hayatına 'da devam etmek istediğini söyleyen, 'da da futbol oynamış olması Günter'in Hertha Berlin'e transfer ihtimalini güçlendiriyor.

TÜRKİYE'DE 6 KUPA
'de formasıyla 3.5 sezon mücadele eden Koray Günter sarı kırmızılı takımla 6 kupa kazandı. 2 şampiyonluk, 3 , 1 de sevinci yaşayan Günter, 2018'de bedelsiz olarak Genoa'ya transfer oldu.

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