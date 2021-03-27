Haaland'ın bedeli arttı

Borussia Dortmund'un altın çocuğu Erlin Haaland, Avrupa transfer piyasasını hareketlendirmişti. Norveçli yıldızla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken ESPN, bu kez Alman ekibinin bonservis bedelini yukarıya çektiğini yazdı. Habere göre, Borussia Dortmund Haaland için 180 milyon euro istiyor. Bu sezon ayrılma planları yapan 20 yaşındaki golcünün Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 75 milyon euro olan serbest kalma bedelinin 2022 yazına kadar geçerliliği bulunmuyor.

120 MİLYON EURO İSTİYORDU

Manchester United, geçen transfer döneminde 20 yaşındaki forvet için Dortmund'un 120 milyon euro'luk talebini düşürmek için uzun süre pazarlık yapmış ancak bundan sonuç alamamıştı. M. United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüqleri Norveçli yıldızı transfer listesinde tutuyor. Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla ön plana çıkan Erling Haaland, Alman ekibinin formasıyla 31 maçta görev yaptı ve 34 gole imza attı.