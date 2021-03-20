Son dakika spor haberi: Erling Haaland'ın Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın, gelecek sezonki adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. İspanyol basınından ABC'de yer alan habere göre Norveçli futbolcu, kararını verdi.

Haaland'ın, gelecek sezon Real Madrid'de oynamak istediği ifade edilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin de sürdüğü bildirildi. Transferin maliyet detayları da belli oldu. Gazeteye göre eflatun-beyazlılar, oyuncu için Alman temsilcisine 120 milyon euro, menajer Mino Raiola'ya 30 milyon euro ve Haaland'ın babasına da 10 milyon euro olmak üzere toplam 160 milyon euro'luk bir ödeme gerçekleştirecek.

Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceğin golcüleri arasında gösteriliyor. Haaland, bu sezon çıktığı toplam 30 maçta 31 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.



