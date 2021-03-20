Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Erling Haaland'ın Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi!

Son dakika spor haberi: 'ın 'le anlaştığı iddia edildi!

Son dakika spor haberleri... 'un Norveçli genç golcüsü 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, yıldız futbolcunun 'le gelecek sezon için anlaşma sağladığını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 12:21
Son dakika spor haberi: Erling Haaland'ın Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi!

ekiplerinden forması giyen 'ın, gelecek sezonki adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. basınından ABC'de yer alan habere göre Norveçli futbolcu, kararını verdi.

Haaland'ın, gelecek sezon 'de oynamak istediği ifade edilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin de sürdüğü bildirildi. Transferin maliyet detayları da belli oldu. Gazeteye göre eflatun-beyazlılar, oyuncu için temsilcisine 120 milyon euro, menajer 'ya 30 milyon euro ve Haaland'ın babasına da 10 milyon euro olmak üzere toplam 160 milyon euro'luk bir ödeme gerçekleştirecek.

'nın dev kulüplerinin radarında olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceğin golcüleri arasında gösteriliyor. Haaland, bu sezon çıktığı toplam 30 maçta 31 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.


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