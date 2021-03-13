Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

25. haftasında sahasında 'ü konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:10
Wolfsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Schalke 04 maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - SCHALKE 04 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Bruma; Guilavogui, Arnold; Baku, Gerhardt, Mehmedi; Weghorst

Schalke 04: Ronnow; Becker, Mustafi, Thiaw; William, Serdar, Kolasinac, Calhanoglu; Bozdogan; Hoppe, Raman

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