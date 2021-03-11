Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

Trabzonspor'daki performansıyla kariyer zirvesi yapan Alexander Sörloth, Avrupa'da büyük yankı uyandıran performansının ardından önce Norveç Milli Takımı'nın Haaland ile birlikte en önemli kozlarından biri oldu ardından Leipzig'e transferiyle büyük ses getirdi.
Leipzig formasıyla 28 maça çıkan Sörloth bu sezon sadece 9 karşılaşmada ilk 11'de forma giyerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Sörloth kariyerinde ilk 11'de forma giydiği maç sayısı hesaba katıldığında en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
2018-2019 sezonunda Gent formasıyla 22 maça çıkan Söroth 21 karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti. Sörloth ayrıca 2018-2019 sezonunda 16 maç forma giydiği Crystal Palace'ta 4 maçta 11'de başladı. 2017-2018 sezonunda Midtjylland formasıyla 26 maça çıkan Sörloth 19 maçta ilk 11'de forma giydi.