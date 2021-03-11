Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

Son dakika spor haberleri: 'da gündem ! Kariyerinde ilk kez...

'de geçen sezon formasıyla gol kralı olan , bordo-mavililerde sergilediği performansla ekibi 'e transfer olmuştu. ekibinde kötü bir sezon geçiren Norveçli golcü, son olarak 'nde oynanan karşılaşmasında da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Sörloth, bu performansıyla kariyerinde bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 15:23
Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

'daki performansıyla kariyer zirvesi yapan , 'da büyük yankı uyandıran performansının ardından önce Milli Takımı'nın ile birlikte en önemli kozlarından biri oldu ardından 'e transferiyle büyük ses getirdi.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

formasıyla 28 maça çıkan Sörloth bu sezon sadece 9 karşılaşmada ilk 11'de forma giyerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Sörloth kariyerinde ilk 11'de forma giydiği maç sayısı hesaba katıldığında en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

2018-2019 sezonunda formasıyla 22 maça çıkan Söroth 21 karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti. Sörloth ayrıca 2018-2019 sezonunda 16 maç forma giydiği 'ta 4 maçta 11'de başladı. 2017-2018 sezonunda formasıyla 26 maça çıkan Sörloth 19 maçta ilk 11'de forma giydi.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

EN KOTÜSÜ GRONINGEN
Milliyet'in derlediği habere göre Sörloth, 20 ve üzeri maça çıktığı sezonların en kötüsünü 'da Groningen formasıyla yaşadı. Norveçli golcü 2016-2017 sezonunda 28 maça çıktığı Groningen formasıyla sadece 7 maçta ilk 11'de forma giydi.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

13 GÜNDE 2 GOL 3 ASİST
Bu sezon başında Buındesliga ekiplerinden 'e transfer olan çok kötü başladığı sezonun son bölümlerinde performansını artırmaya başladı. Norveçli golcü 27 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında çıktığı 5 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

20 MİLYON EURO ÖDEDİLER
'in 20 milyon Euro ödeyip transfer ettiği , sezonun şu ana kadar olan bölümü ele alındığında hayal kırıklığı yaratan transferler arasında yer alıyor. Sörloth, Leipzig formasıyla şu ana kadar 28 maçta forma giyerken 4 gol atıp 4 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

TRANSFER İTİRAFI OLAY OLMUŞTU
Sezon başında 'dan RB 'e transfer olan , basınına konuşmuş ve yaz aylarında Jose Mourinho ile görüştüğünü belirtmişti.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

"MOU BENİ ARAMIŞTI"
Tottenham'dan da teklif aldığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Yaz aylarında Mourinho beni aradı. Benimle futbol üzerine görüşlerini paylaştı, beni takımda nasıl kullanabileceğini söyledi. Beni istiyordu ama sonra olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

MOURINHO DA AÇIKLAMIŞTI
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Eylül ayında Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından 'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti.

Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

Portekizli teknik adam, "Sörloth'u istiyor musunuz" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü 'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını vermişti.

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