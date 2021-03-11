Son dakika spor haberleri: Almanya'da gündem Alexander Sörloth! Kariyerinde ilk kez...

EN KOTÜSÜ GRONINGEN

Milliyet'in derlediği habere göre Sörloth, 20 ve üzeri maça çıktığı sezonların en kötüsünü Hollanda'da Groningen formasıyla yaşadı. Norveçli golcü 2016-2017 sezonunda 28 maça çıktığı Groningen formasıyla sadece 7 maçta ilk 11'de forma giydi.

13 GÜNDE 2 GOL 3 ASİST

Bu sezon başında Buındesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth çok kötü başladığı sezonun son bölümlerinde performansını artırmaya başladı. Norveçli golcü 27 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında çıktığı 5 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.