Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih genç futbolcusu Musiala ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı

genç futbolcusu Musiala ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı

devi , genç futbolcusu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 'nin 15, 16, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Musiala, 'nın da 16 yaş altı milli takımında görev aldı. Genç oyuncu, 'nda oynayacağını açıklamıştı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 16:36
Bayern Münih genç futbolcusu Musiala ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı

Alman kulübünün açıklamasına göre, 18 yaşındaki ile 2026 yılına kadar sürecek bir mukavele yapıldı. Direktörü , Musiala'nın kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasıyla ilgili olarak, "Yetenekli oyuncuları keşfetme, onları geliştirme ve ardından profesyonel takıma entegre etme sistemimizin meyveler vermesinden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Musiala'nın ise, "Dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorum ve her gün antrenmanda onlardan bir şeyler öğreniyorum. ile kupalar kazanmak istiyorum. Hedefim Bayern Münih'in önemli bir oyuncusu olmak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

2003'te 'nın kentinde doğan Musiala , 7 yaşındayken 'ye gitti. ve kulüplerinin altyapısında oynayan Musiala, 2019 yılında Bayern Münih'e transfer oldu.

SON DAKİKA