Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala Almanya Milli Takımı’nı seçti

'in yıldızı ’nı seçti

takımlarından ’te forma giyen , A Milli Takım’ını seçtiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:39 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:55
Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala Almanya Milli Takımı’nı seçti

İki gün sonra 18 yaşına girecek Musiala, Futbol Federasyonunun () internet sayfasına yaptığı açıklamada, milli takım tercihi üzerinde çok düşündüğünü belirterek, "Sonunda hissimi dinleyerek Almanya için oynamanın doğru olacağına karar verdim." ifadesini kullandı.

Bu kararı vermenin zor olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Almanya doğduğum ve futbol oynamaya başladığım ülke. Ancak 'de yetiştim ve orada hala arkadaşlarım var." görüşünü paylaştı.

Teknik Direktörü de, Musiala'nın kendilerini seçmesini olumlu bulduğunu belirterek, "Gelecekte Almanya için oynamaya karar vermesinden dolayı mutluyum. Musiala'da büyük bir potansiyel görüyorum, onu uzun bir süreden beri izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2003'te Almanya'nın kentinde doğan Musiala, 7 yaşındayken İngiltere'ye gitti. ve kulüplerinin altyapısında oynayan Musiala, sonra 2019 yılında 'e transfer oldu.

İngiltere'nin 15, 16, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Musiala, Almanya'nın da 16 yaş altı takımında görev aldı.

Bayern Münih ile toplam 26 maça çıkan genç futbolcunun 4 golü bulunuyor.

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