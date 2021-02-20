Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 Borussia Dortmund 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya 'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleden 4-0 galip ayrılan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren goller , Erling (2) ve 'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:29
Schalke 04 Borussia Dortmund 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 'nın 22. haftasında 'da ligde son sırada yer alan 'e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 42. dakikada ve 45. dakikada Erling 'ın golleriyle Borussia Dortmund'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 60. dakikada ve 79. dakikada Haaland ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

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