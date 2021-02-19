Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Bayern Münih'in Fransız yıldızı Tolisso 6 ay forma giyemeyecek

Son dakika spor haberi: 'in Fransız yıldızı Tolisso 6 ay forma giyemeyecek

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden 'te forma giyen Fransız futbolcu 'nun antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı ve 'de de forma giyemeyeceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 13:55
Son dakika spor haberi: Bayern Münih'in Fransız yıldızı Tolisso 6 ay forma giyemeyecek

devi , 'nun idmandaki sakatlığı ile sarsıldı. Alman basınından , antrenmanda tendonundan sakatlanan Fransız yıldızın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı. 2018'de de çapraz bağları kopan Tolisso'nun yeniden ciddi bir şekilde sakatlanması, Fransızların moralini bozdu. Zira oyuncunun, 'de milli takım formasınıda giyemeyeceği bildirildi.

Henüz Bavyera ekibinin resmi yayın organlarından konuyla ilgili bir açıklama gelmese de basın mensuplarının antrenmanda 26 yaşındaki Tolisso'nun sakatlığı sonrası oyuncunun acı çığlıklarını duydukları ifade edildi.

Bayern Münih ise geçtiğimiz haftalarda corona virüsü kurallarını hiçe sayarak dövme yaptırdığı anlaşılan oyuncusu Tolisso'yu kadro dışı bırakarak para cezası vermişti.


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