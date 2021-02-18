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'te corona virüsüne (koronavirüs) yakalandı!

devi 'te 'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:50
Bayern Münih'te Benjamin Pavard corona virüsüne (koronavirüs) yakalandı!

(Bundesliga) takımlarından 'te 'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Covid-19'a yakalanan de karantinada bulunuyor.

Bayern Münih'te ocak sonunda ise ile 'nın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

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