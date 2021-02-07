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- maçı ertelendi!

'nın 20. haftasında oynanacak - karşılaşması ertelendi. Almanya Kulüpler Birliğinden () yapılan açıklamada, kış mevsimine bağlı hava şartlarından dolayı Arminia Bielefeld ile Werder Bremen arasındaki karşılaşmanın bugün oynanmayacağı belirtildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 17:19
Arminia Bielefeld - Werder Bremen maçı ertelendi!

'nin (Bundesliga) 20. haftasında yapılması planlanan - karşılaşması, olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi.

Almanya Kulüpler Birliğinden () yapılan açıklamada, kış mevsimine bağlı hava şartlarından dolayı Arminia Bielefeld ile Werder Bremen arasındaki karşılaşmanın bugün oynanmayacağı belirtildi.

Yoğun ve uzun süreli kar yağışı ve don nedeniyle nizami bir şekilde karşılaşmanın oynanmasının garanti edilemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, bu nedenle DFL'in hakemlerle ve kulüp temsilcileriyle anlaşarak müsabakanın ertelenmesine karar verdiği ve yeni tarihin yakın bir zamanda açıklanacağı kaydedildi.

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