Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Timothy Fosu-Mensah, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Wendell; Charles Aranguiz, Kerem Demirbay, Daley Sinkgraven; Florian Wirtz, Karim Bellarabi, Lucas Alario

Stuttgart: Gregor Kobel; Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton, Marc-Oliver Kempf; Tanguy Coulibaly, Wataru Endo, Orel Mangala, Borna Sosa; Nicolas Gonzalez, Silas Wamangituka; Sasa Kaladzic