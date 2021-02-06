Bayer Leverkusen - Stuttgart | CANLI İZLEYİN

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Stuttgart kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...







BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 17:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇINDA İLK 11'LER

LEVERKUSEN: Lukas Hradecky , Jonathan Tah , Edmond Fayçal Tapsoba ,Kerem Demirbay ,Charles Aranguiz, Daley Sinkgraven, Timothy Fosu-Mensah , Florian Wirtz, Leon Bailey, Patrik Schick , Moussa Diaby

STUTGART: Gregor Kobel, Wataru End, Oliver Kempf ,Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton, Philipp Förster, Nicolas Gonzalez Orel Mangala, Mateo Klimowicz, Silla Wamangituka, Roberto Massimo