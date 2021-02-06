Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Stuttgart | CANLI İZLEYİN

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20. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma 'dan canlı yayınlanıyor. Kritik müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 17:27
Bayer Leverkusen - Stuttgart | CANLI İZLEYİN

'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...


BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 17:30'da başladı ve 'dan canlı yayınlanıyor.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇINDA İLK 11'LER
LEVERKUSEN: , , , ,, , -Mensah , , , , Moussa Diaby

STUTGART: , , ,Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton, Philipp Förster, Nicolas Gonzalez Orel Mangala, Mateo Klimowicz, Silla Wamangituka, Roberto Massimo

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