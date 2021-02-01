Son dakika: Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

Eintracht Frankfurt, Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'de geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, "Ali Akman ile birlikte Türk futbolunun en muhteşem yeteneklerinden birini kadromuza kattık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ona zaman ve destek vereceğiz. Ali Akman gibi yetenekli bir oyuncuyu alabildiğimiz için mutluyuz." dedi.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 de asist yaptı.