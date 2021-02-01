Haberler Almanya Bundesliga Son dakika: Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

Son dakika: 'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... ve 'ın da kadrosuna katmak istediği Bursasporlu , Bundesliga ekiplerinden 'a transfer oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:05
Son dakika: Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

, Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile 1 Temmuz 2021'de geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, "Ali Akman ile birlikte Türk futbolunun en muhteşem yeteneklerinden birini kadromuza kattık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ona zaman ve destek vereceğiz. Ali Akman gibi yetenekli bir oyuncuyu alabildiğimiz için mutluyuz." dedi.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 de asist yaptı.

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