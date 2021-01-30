Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım 42 puanla lider konumda. Hoffenheim ise 22 puanla 11. sırada bulunuyor.
BAYERN MÜNİH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayern Münih'in sahasında Hoffenheim'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 17.30'da başlayacak. Kritik mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski
Sakat: Nianzou, Tolisso (şüpheli)
Hoffenheim: Baumann; Adams, Nordtveit, Posch; Kaderabek, Rudy, Samassekou, Baumgartner, John; Bebou, Kramaric
Sakat: Akpoguma, Bicakcic, Geiger, Hubner, Stafylidis, Sessegnon, Skov, Vogt, Grillitsch