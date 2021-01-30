Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

'da heyecan sürüyor... Günün öne çıkan karşılaşmasında lider , sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Bavyera ekibinin 42, Hoffenheim'ın ise 22 puanı bulunuyor. Peki, Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:43
Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

'nın 19. haftasında sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım 42 puanla lider konumda. Hoffenheim ise 22 puanla 11. sırada bulunuyor.

BAYERN MÜNİH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih'in sahasında Hoffenheim'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 17.30'da başlayacak. Kritik mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: ; , , , ; , ; , Muller, Coman;

Sakat: Nianzou, Tolisso (şüpheli)

Hoffenheim: Baumann; Adams, Nordtveit, Posch; Kaderabek, , Samassekou, Baumgartner, ; , Kramaric

Sakat: Akpoguma, Bicakcic, Geiger, Hubner, Stafylidis, Sessegnon, Skov, Vogt, Grillitsch

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