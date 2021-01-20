Haberler Almanya Bundesliga RB Leipzig - Union Berlin maçı CANLI İZLE (A Spor)

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Almanya Bundesliga 17. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. 'un canlı yayınladı mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:26
RB Leipzig - Union Berlin maçı CANLI İZLE (A Spor)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Union Berlin maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da 'da canlı yayınlanıyor.

RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Upamecano, Sabitzer, Klostermann, Nkunku, Sörloth, Mukiele, Halstenberg, Olmo, Kampl

Union Berlin: Luthe, Ryerson, Friedrich, Knoche, Hübner, Lenz, Griesbeck, Andrich, Ingvartsen, Teuchert, Awoniyi

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