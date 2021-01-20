RB Leipzig - Union Berlin maçı CANLI İZLE (A Spor)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında RB Leipzig ile Union Berlin kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RB Leipzig - Union Berlin maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da A Spor'da canlı yayınlanıyor.
RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI 11'LERİ
RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Upamecano, Sabitzer, Klostermann, Nkunku, Sörloth, Mukiele, Halstenberg, Olmo, Kampl
Union Berlin: Luthe, Ryerson, Friedrich, Knoche, Hübner, Lenz, Griesbeck, Andrich, Ingvartsen, Teuchert, Awoniyi