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17. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. 'dan canlı yayınlanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakabın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 22:26 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 22:33
Hertha Berlin Hoffenheim CANLI İZLEYİN

'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'de oynanan mücadelede Hram Osmers düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...



HERTHA BERLIN - HOFFENHEIM MAÇINDA İLK 11'LER
HERTHA BERLIN: Schwolow, Pekarik, Stark, Alderete, Mittelstadt, Tousart, Darida, Guendouzi, Cunha, Piatek, Cordoba

HOFFENHEIM: Baumann, Nuhu, Vogt, Posch, Gacinovic, John, Rudy, Samassekou, Kramaric, Baumgartner, Dabbur.

HERTHA BERLIN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
- Hoffenheim maçı 22:30'da başladı ve 'dan canlı yayınlanıyor.

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