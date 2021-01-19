Hertha Berlin Hoffenheim CANLI İZLEYİN

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Hertha Berlin ile Hoffenheim kozlarını paylaşıyor. Olympiastadion Berlin'de oynanan mücadelede Hram Osmers düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...







HERTHA BERLIN - HOFFENHEIM MAÇINDA İLK 11'LER

HERTHA BERLIN: Schwolow, Pekarik, Stark, Alderete, Mittelstadt, Tousart, Darida, Guendouzi, Cunha, Piatek, Cordoba



HOFFENHEIM: Baumann, Nuhu, Vogt, Posch, Gacinovic, John, Rudy, Samassekou, Kramaric, Baumgartner, Dabbur.



HERTHA BERLIN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hertha Berlin - Hoffenheim maçı 22:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.