Augsburg Stuttgart: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Augsburg ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi konuk ekip Stuttgart 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Konuk takıma üç puanı getiren golleri 10'da Nicolas Gonzalez (pen.), 29'da Silla Wamangituka, 61'de Gonzalo Castro ve 87'de Daniel Didavi kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 46'da Marco Richter'den geldi.
Augsburg'da golü atan Marco Richter, 76'da çift sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Stuttgart puanını 21'e yükseltip 10. sıraya tırmandı. 11. sıraya gerileyen Augsburg ise 19 puanda kaldı.