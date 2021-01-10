Haberler Almanya Bundesliga Augsburg Stuttgart: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 15. haftasında 'a konuk olan , rakibini 4-1 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Stuttgart'a üç puanı getiren golleri (pen.), , ve kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 19:33
Augsburg Stuttgart: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 15. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi konuk ekip Stuttgart 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Konuk takıma üç puanı getiren golleri 10'da (pen.), 29'da , 61'de ve 87'de kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 46'da 'den geldi.

Augsburg'da golü atan Marco Richter, 76'da çift sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Stuttgart puanını 21'e yükseltip 10. sıraya tırmandı. 11. sıraya gerileyen Augsburg ise 19 puanda kaldı.

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