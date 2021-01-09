Union Berlin - Wolfsburg | CANLI İZLEYİN

Almanya Bundesliga'da heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Günün önemli karşılaşmasında Union Berlin sahasında Wolfsburg'u konuk ediyor.
UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI 11'LERİ
UNION BERLIN: Andreas Luthe, Marvin Friedrich, Florian Hübner, Christopher Lenz, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Robert Andrich, Sebastian Griesbeck, Taiwo Awoniyi, Sheraldo Becker, Marcus Ingvartsen
WOLFSBURG: Koen Casteels, Paulo Otavio, Ridle Baku, John Brooks, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt, Renato Steffen, Wout Weghorst, Maxi Arnold
UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Union Berlin - Wolfsburg maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'dan itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.