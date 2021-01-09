Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Wolfsburg | CANLI İZLEYİN

- Wolfsburg | CANLI İZLEYİN

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında sahasında Wolfsburg'u konuk ediyor.  Alte Forsterei Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:25 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:32
Union Berlin - Wolfsburg | CANLI İZLEYİN

Almanya Bundesliga'da heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Günün önemli karşılaşmasında sahasında Wolfsburg'u konuk ediyor.

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI 11'LERİ

UNION BERLIN: , , , , , , , , , , Marcus Ingvartsen

WOLFSBURG: , , Ridle Baku, John Brooks, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt, Renato Steffen, Wout Weghorst, Maxi Arnold

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Wolfsburg maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'dan itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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