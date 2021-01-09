Haberler Almanya Bundesliga Schalke Hoffenheim: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da kabus gibi bir sezon geçiren , 15. haftada konuk ettiği 'ı 4-0 yenerek 30 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Milli futbolcumuz 'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta 'ye üç puanı getiren golleri (3) ve kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 19:32 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 19:36
Schalke Hoffenheim: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın köklü kulübü , 30 maçlık kabusunu karşısında bitirdi. , ligin 15. haftasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 4-0 gibi farklı bir skorla devirerek 30 maç sonra kazandı.

Schalke'de 3 gol atarak hat-trick yapan galibiyetin mimarı olurken, diğer gol ise 'ten geldi.

Ev sahibinde maça 11'de başlayan milli futbolcumuz 90 dakika sahada kalırken, 88'de oyuna dahil oldu.

Schalke bu sonuçla puanını 7'ye yükseltip, 17.sıraya tırmandı ve son sıradan kurtuldu. 13. basamaktaki Hoffenheim ise 15 puanda kaldı.

REKOR TASMANIA BERLIN'DE KALDI

Son galibiyetini 17 Ocak 2020 tarihinde 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı alan Schalke, böylece 30 maçlık hasretini sonlandırdı. Bundesliga tarihinin "en çok maç kazananamama" rekoru, 1966'da 31 maç kazanamayan Tasmania Berlin'e ait.

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