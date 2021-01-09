Schalke Hoffenheim: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın köklü kulübü Schalke 04, 30 maçlık kabusunu Hoffenheim karşısında bitirdi. Schalke, ligin 15. haftasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 4-0 gibi farklı bir skorla devirerek 30 maç sonra kazandı.

Schalke'de 3 gol atarak hat-trick yapan Matthew Hoppe galibiyetin mimarı olurken, diğer gol ise Amine Harit'ten geldi.

Ev sahibinde maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu 88'de oyuna dahil oldu.

Schalke bu sonuçla puanını 7'ye yükseltip, 17.sıraya tırmandı ve son sıradan kurtuldu. 13. basamaktaki Hoffenheim ise 15 puanda kaldı.

REKOR TASMANIA BERLIN'DE KALDI



Son galibiyetini 17 Ocak 2020 tarihinde 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı alan Schalke, böylece 30 maçlık hasretini sonlandırdı. Bundesliga tarihinin "en çok maç kazananamama" rekoru, 1966'da 31 maç kazanamayan Tasmania Berlin'e ait.