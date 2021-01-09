Haberler Almanya Bundesliga Leipzig 1-3 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

1-3 Borussia | MAÇ SONUCU

'nın 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk adaylarından sahasında yine ligin favorilerinden biri olan 'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gol yağdı ve Borussia sahadan 3-1 galip ayrıldı. Leipzig'in tek golü Sörloth'tan geldi ve bu Norveçli golcünün Bundesliga'da attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 22:34
Leipzig 1-3 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

'nın 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk adaylarından sahasında yine ligin favorilerinden biri olan 'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gol yağdı ve Borussia sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Leipzig'in tek golü Sörloth'tan geldi ve bu Norveçli golcünün Bundesliga'da attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

'un gollerini ise ve (2) kaydetti.

Bu skorun ardından Leipzig liderliği 'e kaptırdı ve 31 puanla ikinci sırada yer aldı. Konuk Dortmund ise puanını 28'e yükselterek 4. sıraya çıktı.

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