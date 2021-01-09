Leipzig 1-3 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk adaylarından Leipzig sahasında yine ligin favorilerinden biri olan Borussia Dortmun'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gol yağdı ve Borussia Dortmund sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Leipzig'in tek golü Sörloth'tan geldi ve bu Norveçli golcünün Bundesliga'da attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Borussia Dortmund'un gollerini ise Sancho ve Haaland (2) kaydetti.

Bu skorun ardından Leipzig liderliği Bayern Münih'e kaptırdı ve 31 puanla ikinci sırada yer aldı. Konuk Dortmund ise puanını 28'e yükselterek 4. sıraya çıktı.