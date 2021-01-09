Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'nın 15. hafta mücadelelerinde ligin şampiyonluk adaylarından , sahasında alt sıralarda bulunan 'i konuk etti. Son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle zive yarışında ağır yara alan ev sahibi Werder Bremen karşısında da sahadan 1 puanla ayrıldı ve lider 'in 4 puan gerisinde kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 19:34
Bayer Leverkusen 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

'nın 15. hafta mücadelelerinde ligin şampiyonluk adaylarından , sahasında alt sıralarda bulunan 'i konuk etti.

Son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle zive yarışında ağır yara alan ev sahibi Werder Bremen karşısında da sahadan 1 puanla ayrıldı ve lider 'in 4 puan gerisinde kaldı.

Bu sonucun ardından Bayer 29 puanla 3. sırada yer alırken, Werder Bremen 15 puanla 13. sırada yer aldı.

Karşılaşmada Leverkusen'in golü 'ten gelirken, konuk Werder Bremen'in golünü milli futbolcu kaydetti.

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