Bayer Leverkusen 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta mücadelelerinde ligin şampiyonluk adaylarından Bayer Leverkusen, sahasında alt sıralarda bulunan Werder Bremen'i konuk etti.

Son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle zive yarışında ağır yara alan ev sahibi Werder Bremen karşısında da sahadan 1 puanla ayrıldı ve lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde kaldı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen 29 puanla 3. sırada yer alırken, Werder Bremen 15 puanla 13. sırada yer aldı.

Karşılaşmada Leverkusen'in golü Schick'ten gelirken, konuk Werder Bremen'in golünü milli futbolcu Ömer Toprak kaydetti.