Werder Bremen - Union Berlin maçı CANLI | A Spor izle

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Ömer Toprak'lı Werder Bremen ile Max Kruse ve Loris Karius'un formasını giydiği Union Berlin kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.
İŞTE İLK GOL
WERDER BREMEN - UNION BERLIN MAÇI 11'LERİ
Werder Bremen: Pavlenka, Augustinsson, Ömer Toprak, Selassie, Friedl, Bittencourt, Schmid, Eggestein, Gross, Osako, Sargent
Union Berlin: Luthe, Friedrich, Hübner, Lenz, Trimmel, Knoche, Prömel, Andrich, Awoniyi, Becker, Ingvartsen
WERDER BREMEN - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Werder Bremen - Union Berlin maçı saat 17:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.