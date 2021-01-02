Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Union Berlin maçı CANLI | A Spor izle

- maçı CANLI | izle

Almanya Bundeslıga’da heyecan, kaldığı yerden devam ediyor.  Milli futbolcumuz ’ın formasını giydiği , 14. hafta mücadelesinde ve ’un takımı ’i ağırlıyor. Zorlu mücadele 'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Werder Bremen ile arasındaki karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:23 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:57
Werder Bremen - Union Berlin maçı CANLI | A Spor izle

'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında 'lı ile ve 'un formasını giydiği kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmayı aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.


İŞTE İLK GOL

WERDER BREMEN - UNION BERLIN MAÇI 11'LERİ

Werder Bremen: , Augustinsson, Ömer Toprak, Selassie, Friedl, Bittencourt, Schmid, Eggestein, Gross, Osako, Sargent

Union Berlin: Luthe, Friedrich, Hübner, Lenz, Trimmel, Knoche, Prömel, , Awoniyi, Becker, Ingvartsen

WERDER BREMEN - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - maçı saat 17:30'da başladı ve 'dan canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA