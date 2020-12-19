Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 Arminia Bielefeld 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

04 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da bu sezon 12 haftadır maç kazanamayan ve sadece 4 puanı bulunan 04, bugün evinde ağırladığı 'e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın ilk 11'de forma giydiği karşılaşmada, Ahmed Kutucu 70'inci dakikada Alessandro Schöpf'ün yerine forma giymeye başladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:17
Schalke 04 Arminia Bielefeld 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Geçtiğimiz hafta sahasında SC Freiburg'a 2-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Manuel Baum'un görevine son veren 04, iki maç takımın başında bulunması için Huub Stevens'i dördüncü kez görevlendirdi.

FC Schalke 04, Bundesliga'nın 13'üncü hafta maçında Veltins Arena'da ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 53'ün dakikasında Fabian Klos'un attığı kafa gölü ile konuk ekip Arminia Bielefeld, ev sahibi Schalke 04'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu mağlubiyetin ardından Schalke 04, 13'ü bu sezon olmak üzere 29'uncu Bundesliga maçını da kazanamadan sahadan ayrıldı.




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