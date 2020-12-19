Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05 Werder Bremen 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

13. hafta maçında , deplasmanda 'i 1-0 yendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada Türk asıllı futbolcusu kaydetti. Yeşil-beyazlılarda forma giyen diğer Türk futbolcu ise 53. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan alındı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:25
Mainz 05 Werder Bremen 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

, Bundesliga'nın 13. haftasında Opel Arena'da 'e konuk oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Werder Bremen, 90. dakikada Türk asıllı futbolcusu 'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Eren Sami Dinkçi, Bundesliga'da ilk kez forma giydi.

Bundesliga'da 9 maç aradan sonra galip gelen Werder Bremen, puanını 14'e çıkardı. Mainz 05 ise 6 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer karşılaşmalarında Hoffenheim deplasmanda 'ı 2-1, konuk olduğu 04'ü 1-0, da yine dış sahada Augsburg'u 2-0 yendi. Leipzig-Köln karşılaşması ise 0-0 sonuçlandı.



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