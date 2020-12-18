Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin Dortmund 2-1 MAÇ SONUCU (ÖZET)

MAÇ SONUCU (ÖZET)

Bundesliga'nın 13. haftasında , deplasmanda 'in konuğu oldu. An der Alten Försterei Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Union Berlin kazanarak üç puanın sahibi oldu. Dortmund bu sonuçla yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 01:15
Union Berlin Dortmund 2-1 MAÇ SONUCU (ÖZET)

Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda hareketli anlar yaşandı. 57. dakikada Awoniyi'nin golüyle 'in golü gelirken 60. dakikada 16 yaşındaki Moukoko'nun golüyle eşitliği yakaladı. 78. dakikaya gelirken Marvin Friedrich'in golü ev sahibini tekrar öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol için savaşsa da başarılı olamadı ve Union Berlin sahadan 'lik üstünlükle ayrıldı.

Dortmund Favre'ın ardından göreve getirdiği yönetiminde ilk mağlubiyetini almış oldu.

Bu sonucun ardından Dortmund 22 puanda kalırken Union Berlin ise 21 puana yükseldi.


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