Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04- Freiburg: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı

04- Freiburg: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET | 90 dakika sahada kaldı

'nin 12. haftasında 04, sahasında Freiburg'u ağırladı. Milli yıldızımız 'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı ve Schalke'nin kazanamama serisi 28'e yükseldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:20
Schalke 04- Freiburg: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı

'nin 12. haftasında 04, sahasında Freiburg'u ağırladı. Veltins Arena'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri, 50. ve 68. dakikalarda Sallai kaydetti.

Milli yıldızımız , 90 dakikada boyunca sahada kaldı. Ahmet Kutucu ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu karşılaşma ile ligde 9 maç sonra kazanan Freiburg, puanını 14' yükselerek 10. sırada yer aldı. 28 maçtır kazanamayan Schalke ise 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

Freiburg, gelecek hafta 'i ağırlayacak. Schalke ise Bielefeld'i konuk edecek.

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