Schalke 04- Freiburg: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı

Almanya Bundesliga'nin 12. haftasında Schalke 04, sahasında Freiburg'u ağırladı. Veltins Arena'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri, 50. ve 68. dakikalarda Sallai kaydetti.

Milli yıldızımız Ozan Kabak, 90 dakikada boyunca sahada kaldı. Ahmet Kutucu ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu karşılaşma ile ligde 9 maç sonra kazanan Freiburg, puanını 14' yükselerek 10. sırada yer aldı. 28 maçtır kazanamayan Schalke ise 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

Freiburg, gelecek hafta Hertha Berlin'i ağırlayacak. Schalke ise Bielefeld'i konuk edecek.