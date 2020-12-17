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Leipzig Macar yetenek 'yi transfer etti

1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, 'un genç yeteneği 'yi kadrosuna kattı. Alman ekibi, 20 yaşındaki Macar futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 21:08
RB Leipzig Macar yetenek Dominik Szoboszlai'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Szoboszlai'nin bonservisi bedeli konusunda 'la anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki Macar futbolcu ile 2025'in haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig, Szoboszlai'nin bonservisi için ekibine 20 milyon avro ödeyecek.

Avrupa'nın son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen , Red Bull Salzburg formasıyla 82 karşılaşmada 26 gole imza attı. Szoboszlai, 12 maçta görev aldığı 'nda ise 3 kez ağları sarstı.

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