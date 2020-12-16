Bayern Münih - Wolfsburg: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u 2-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 12. haftasında Allianz Arena'da Wolfsburg'u konuk etti.

Wolfsburg'un 5. dakikada Maximilian Philipp'in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih, bu gole 45+1. dakikada Robert Lewandoski'nin golüyle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 50. dakikada Lewandowski ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

Müsabakada başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.