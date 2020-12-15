Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde (Bundesliga) , deplasmanda 'i 2-1 yendi. Teknik Direktör Lucien Favre'nin yerine 38 yaşındaki Edin Terzic'i getiren sarı-siyahlılar, 3 maç aradan sonra galip geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:20
Werder Bremen Borussia Dortmund 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, Bundesliga'nın 12. haftasında, Wohninvest Weser Stadı'nda 'e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar, karşılaşmanın 12. dakikasında Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Werder Bremen, 28. dakikada Kevin Möhwald ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund, 78. dakikada ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.


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