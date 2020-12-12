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1-1 MAÇ SONUCU (ÖZET)

11. hafta maçında sahasında 'i konuk etti. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Union Berlin'in golü Promel'den gelirken Bayern Münih'in golünü ise Lewandowski kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:33
Union Berlin Bayern Münih 1-1 MAÇ SONUCU (ÖZET)

Bundesliga'nın 11. hafta mücaledesinde ile , karşı karşıya geldi. Ev sahibi maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Union Berlin'in golü 4. dakikada Promel'den geldi. Bayern Münih'in golü ise 68. dakikada 'den geldi. Başkent ekibinde, Max Kruse sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin puanını 17'ye çıkardı. Bayern Münih ise puanını 24'e yükseltti ve Leipzig'e göre averaj farkıyla liderliğini korudu.

Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, sahasında ligin yenilgisiz takımı Wolfsburg'u konuk edecek. Union Berlin ise aynı haftada deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak.

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